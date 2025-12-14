Renzi contro tutti ad Atreju Show con Casellati e Calderoli Crosetto lo solleva dal palco
Durante Atreju, Matteo Renzi si confronta con vari esponenti politici, tra cui Casellati e Calderoli, in un panel ricco di tensioni e momenti sorprendenti. La situazione si anima ulteriormente quando Guido Crosetto, in un gesto scherzoso, solleva Renzi dal palco, creando un episodio inaspettato che cattura l'attenzione dei presenti.
Il panel con ospite Matteo Renzi finisce con Guido Crosetto che, scherzando, fa la mossa di sollevare di peso il leader di Italia Viva per trasportarlo fuori dal palco. Si è andati oltre nelle tempistica, c'è Giuseppe Conte che aspetta per svolgere la sua sessione ma Renzi continua il suo botta e risposta con il ministro per le riforme Elisabetta Alberti Casellati, che lo accusa di insultare tutti. Ad Atreju la giornata dell'opposizione, son presenti leader di tutte le forze tranne una, Elly Schlein, tema ricorrente in questi giorni di kermesse. Dunque Renzi. Performance piuttosto frizzante. Tradotto: un accapiglio continuo. Iltempo.it
