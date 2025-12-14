Il Renate attraversa un momento difficile, nonostante un vantaggio di una rete e la superiorità numerica, la vittoria sfugge. La squadra fatica a consolidare i risultati e a portare a casa i tre punti, evidenziando le difficoltà di un campionato ancora aperto. Un'analisi della partita e delle sfide che attendono i nerazzurri.

RENATE di Roberto Sanvito Ottantuno minuti (più 10 di recupero) in superiorità numerica e in vantaggio di una rete e non vincere. L’impresa, al contrario, riesce al Renate che non va oltre il pareggio (1-1) contro il Trento confermando l’andamento claudicante delle ultimissime giornate. Nelle ultime tre sono appena due i punti collezionati dai nerazzurri. La cronaca. Renate e Trento stabiliscono il record di episodi nei primi 15 minuti: un cartellino rosso, uno giallo, due richieste di FVS -che accolgono la volontà di chi le formula, sotto forma di due calci di rigore. Il primo dopo otto minuti: contatto Maffei-Calì in area di rigore, inizialmente l’arbitro lascia correre ma il Renate spende la prima card e fa bene perché arriva in regalo un penalty e addirittura l’espulsione per il giocatore del Trento. Sport.quotidiano.net

Renate viaggia al contrario. La vittoria non arriva più - Calcio Serie C, trend negativo dei nerazzurri nonostante la superiorità numerica. sport.quotidiano.net