Regole per l’intelligenza artificiale Il difficile compito del legislatore

L’articolo analizza le sfide e le prospettive della regolamentazione europea sull’intelligenza artificiale, attraverso il saggio del professor Ugo Ruffolo pubblicato da Luiss University Press. Un approfondimento sul complesso compito del legislatore nel definire le regole per un settore in rapida evoluzione, con particolare attenzione all’AI Act e alle sue implicazioni giuridiche.

AI Act. La regolamentazione europea dell’Intelligenza artificiale è il titolo dell’ultimo saggio – pubblicato da Luiss University Press – del professor Ugo Ruffolo, avvocato e già professore ordinario di Diritto civile all’Università di Bologna dove insegna Diritto dell’intelligenza artificiale nel medesimo ateneo. Ugo Ruffolo insegna anche Diritto civile della società digitale all’università Luiss di Roma ed è titolare di uno studio legale a Bologna. Oggi è uno dei maggiori esperti di diritto dell’intelligenza artificiale e curatore di numerosi saggi. Il testo, che poggia anche su contributi di altri giuristi, è dedicato al primo tentativo di regolazione ex ante dell’Intelligenza artificiale. Quotidiano.net

