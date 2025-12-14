Regione Morich e Piana in pole per entrare in giunta con l’ok di Scajola

La situazione politica in Regione si fa più articolata, con Morich e Piana in lizza per un ingresso in giunta, favoriti dall'appoggio di Scajola. Bucci si prepara a un rimpasto degli assessori, mentre Vaccarezza riceve una nuova delega ma continuerà a fare parte del consiglio. Un nuovo scenario che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici regionali.

