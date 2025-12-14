Regione Lazio manovra da 500 milioni di euro per le opere pubbliche

La Regione Lazio ha approvato una manovra da 500 milioni di euro destinata alle opere pubbliche. Gli interventi, programmati tra il 2024 e il 2030, mira a potenziare infrastrutture e servizi nel territorio, favorendo lo sviluppo e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Una manovra da 500 milioni di euro per le opere pubbliche, con interventi che saranno avviati a partire dal prossimo anno e proseguiranno fino al 2030. A confermarlo è Daniele Maura, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia della Regione Lazio e componente della Commissione Bilancio, al termine. Frosinonetoday.it Daniele Maura: «Bene la Manovra economica. Il futuro del Lazio è stabile» - Il consigliere regionale: «Il piano da 500 milioni è la prova concreta che la direzione intrapresa è quella giusta» ... ciociariaoggi.it

Manovra regionale, Sambucci (FdI): «Riduzione del debito e nuovi investimenti per imprese e territori» - Il presidente della Commissione Sviluppo economico: «Con la cancellazione di 13 miliardi di indebitamento il Lazio avvia una stagione di investimenti » ... latinaoggi.eu

