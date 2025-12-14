Regione Lazio manovra da 500 milioni di euro per le opere pubbliche

La Regione Lazio ha approvato una manovra da 500 milioni di euro destinata alle opere pubbliche. Gli interventi, programmati tra il 2024 e il 2030, mira a potenziare infrastrutture e servizi nel territorio, favorendo lo sviluppo e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Una manovra da 500 milioni di euro per le opere pubbliche, con interventi che saranno avviati a partire dal prossimo anno e proseguiranno fino al 2030. A confermarlo è Daniele Maura, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia della Regione Lazio e componente della Commissione Bilancio, al termine. Frosinonetoday.it

