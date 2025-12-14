Reggiana | tripletta di Cavaliere La Primavera ne segna quattro alla Sampdoria Oliver Urso in campo come fuoriquota

La partita tra Reggiana e Sampdoria si conclude con una vittoria per 4-2 della Reggiana, grazie alla tripletta di Cavaliere e alla rete di Quattro. La Primavera reagisce con determinazione, segnando quattro gol e dimostrando il talento dei giovani calciatori, tra cui Oliver Urso, che ha avuto un ruolo importante entrando come fuoriquota.

REGGIANA 4 SAMPDORIA 2 REGGIANA: Fajt, Gilli, Urso (29’ st Ferretti), Silipo, Ezinwa (37’ st Bassi), Agnesini (37’ st Campani), Visentin (42’ st Pirruccio), Turchi, Cavaliere (42’ st Miceli), Ledain, Banse. A disp. Enza, Carpi, Magnanini, Giorgio, Begolli, Dionigi, Yamoah. All. Turrini. SAMPDORIA: Musio, Valenza (26’ st Cecchi), Cernic, Rossello (1’ st Piazza), D’Amore, Dimitrov, Papasergio, Casalino, Mezzotero (10’ st Ferrara), Amarandei (21’ st Lelli), Rosciglioni (10’ st Pistone). A disp. Del Monte, Boni, Fruscione, Cinti. All. Pedone. Arbitro: Ferroni di Fermo. Reti: 33’ Gilli (R); 2’ rig. e 8’ st Cavaliere (R), 31’ st Ferrara (S), 40’ st Cavaliere (R), 48’ st D’Amore (S). Sport.quotidiano.net Reggiana: tripletta di Cavaliere. La Primavera ne segna quattro alla Sampdoria. Oliver Urso in campo come fuoriquota - L’esterno sinistro, che ha ricco contratto fino a giugno 2027, è fuori rosa da inizio stagione. msn.com

Sampdoria Primavera, altro ko per i ragazzi di mister Pedone: la Reggiana vince 4-2 - Sampdoria Primavera, altra sconfitta per i ragazzi guidati da mister Pedone. sampnews24.com

