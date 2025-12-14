Una tuta dai colori vivaci per stare comoda ma non rinunciare allo stile, una Bibbia a caratteri grandi per occhi affaticati, un poster con paesaggio innevato da appendere in una parete vuota per immaginarsi in montagna quando ci si alza dal letto ogni mattina, un giro per le vie del centro storico della propria città, dove non si cammina da tempo. Sono questi alcuni dei desideri che gli ospiti della residenza per anziani Casa Protetta Villa Serena di San Romualdo hanno espresso e realizzato in questi giorni grazie al progetto ‘ Nipoti di Babbo Natale ’ dell’associazione ‘ Un sorriso in più ’. Come? La residenza per anziani ha caricato sul sito web del progetto i desideri e i cosiddetti ‘nipoti’ - chiunque lo desideri può diventarlo - vedendo l’annuncio sul sito web hanno deciso di esaudirli prima di Natale. Ilrestodelcarlino.it

Regalare un sorriso ’I nipoti di Babbo Natale’ per i desideri degli anziani - Una bibbia a caratteri grandi, una tuta dai colori vivaci, un poster con paesaggi innevati o una camminata insieme: a Ravenna la Casa protetta Villa Serena ha aderito all’iniziativa che permette a vol ... msn.com