Referendum sulla giustizia campagna di sensibilizzazione dei penalisti anche a Canicattì

14 dic 2025

Gli avvocati della Camera penale di Agrigento hanno avviato una campagna di sensibilizzazione a Canicattì in vista del referendum sulla giustizia, illustrando ai cittadini le ragioni del “sì” al quesito costituzionale. L'iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale e a promuovere una maggiore consapevolezza sui temi giuridici in votazione.

Agrigentonotizie.it - Referendum sulla giustizia, campagna di sensibilizzazione dei penalisti anche a Canicattì

Da Agrigento a Canicattì. Su iniziativa della Camera penale di Agrigento, gli avvocati stamani si sono spostati nella città dell'uva Italia per sensibilizzazione sul prossimo referendum costituzionale sulla Giustizia, illustrando ai cittadini le motivazioni del comitato del “sì” al quesito. Agrigentonotizie.it

