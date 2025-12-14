Referendum sulla giustizia Camera Penale per il sì | L' arbitro non deve tifare per una delle due squadre
Il referendum sulla giustizia ha suscitato numerosi dibattiti, con la Camera Penale che esprime il suo sostegno al sì. In una metafora calcistica, la separazione delle carriere viene paragonata a un arbitro coinvolto attivamente nel gioco, sottolineando l'importanza di un ruolo imparziale e neutrale nel sistema giudiziario.
“La separazione delle carriere è paragonabile a una partita di calcio dove l'arbitro, in questo caso, sostiene una delle due squadre in campo. È chiaro ed evidente che, con il tempo, si viene a creare un bel problema per chi tifa”. Usa la metafora calcistica Olga Fabris, segretaria della Camera. Pordenonetoday.it
Referendum giustizia, penalisti milanesi in piazza per il 'sì': "Non è un voto politico" - Parte dal capoluogo lombardo la maratona delle Camere penali: "Non è una vendetta sulla magistratura, ma il coronamento di un progetto per avere un processo più giusto" ... rainews.it
Referendum Giustizia: via agli incontri pubblici della Camera Penale di Alessandria per il sì - "Giochereste una partita di calcio sapendo che l'arbitro condivide lo stesso spogliatoio con l'altra squadra? radiogold.it
La Sicilia. . Oggi siamo stati a Palermo per seguire l’incontro dedicato al referendum sulla giustizia e alle ragioni del Sì, organizzato da Forza Italia e presenziato da Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei deputati. Un appuntamento molto partecipato, c - facebook.com facebook
Nel tg delle 14 #TgrSicilia Referendum e giustizia Il referedum e il comitato del si'. A Palermo incontro sulla riforma della giustizia organizzato da Forza Italia con il vice Presidente della Camera Giorgio Mulè x.com
