Recuperati in Belgio gli angeli portacandele rubati a Veroli | restituiti alla Basilica

In Belgio sono stati recuperati e restituiti alla Basilica di Santa Maria Salome a Veroli due angeli portacandele in bronzo del XVII secolo, rubati nel 2007. Il ritrovamento rappresenta un importante passo nella tutela del patrimonio culturale e artistico della città.

AGI - È tornata 'a casa' la coppia di angeli portacandele in bronzo del XVII secolo rubati nel lontano 2007 dalla Basilica Concattedrale di Santa Maria Salome a Veroli (Frosinone). La restituzione, a cura del comandante del Reparto operativo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, è avvenuta ufficialmente stamattina nel corso di un evento alla presenza di numerose autorità militari e religiose. Grazie alle indagini coordinate dalla Procura di Milano e condotte dai Carabinieri TPC, le due sculture erano state individuate nel mercato antiquario londinese e poi recuperate in Belgio l'8 ottobre scorso. Agi.it Dalla Ciociaria al Belgio, trafugate negli anni Ottanta, recuperate due opere del '600 - «È un recupero di un patrimonio artistico importante che viene restituito alla gente». iltempo.it

