Recuperati in Belgio gli angeli portacandele rubati a Veroli | restituiti alla Basilica

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Belgio sono stati recuperati e restituiti alla Basilica di Santa Maria Salome a Veroli due angeli portacandele in bronzo del XVII secolo, rubati nel 2007. Il ritrovamento rappresenta un importante passo nella tutela del patrimonio culturale e artistico della città.

AGI - È tornata 'a casa' la coppia di  angeli portacandele in bronzo del XVII secolo  rubati nel lontano 2007 dalla  Basilica Concattedrale di Santa Maria Salome a Veroli  (Frosinone). La restituzione, a cura del comandante del Reparto operativo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, è avvenuta ufficialmente stamattina nel corso di un evento alla presenza di numerose autorità militari e religiose. Grazie alle indagini coordinate dalla Procura di Milano e condotte dai  Carabinieri TPC, le due sculture erano state individuate nel  mercato antiquario londinese  e poi recuperate in Belgio l'8 ottobre scorso. Agi.it

recuperati belgio angeli portacandeleDalla Ciociaria al Belgio, trafugate negli anni Ottanta, recuperate due opere del '600 - «È un recupero di un patrimonio artistico importante che viene restituito alla gente». iltempo.it

recuperati belgio angeli portacandeleVeroli, torna alla cattedrale la coppia di angeli in bronzo rubata nel 2007 - Le opere d'arte sono state rintracciate dai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in Belgio e sono tornate in Ciociaria ... rainews.it

recuperati in belgio gli angeli portacandele rubati a veroli restituiti alla basilica

© Agi.it - Recuperati in Belgio gli angeli portacandele rubati a Veroli: restituiti alla Basilica