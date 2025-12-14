Re Carlo è il primo sovrano miliardario il suo patrimonio privato mette nei guai la monarchia

Re Carlo diventa il primo sovrano miliardario, portando alla ribalta questioni sulla sostenibilità finanziaria della monarchia. Con un patrimonio stimato di circa 2,1 miliardi di euro, il suo patrimonio privato solleva interrogativi sulla trasparenza e il ruolo della monarchia nel mondo moderno.

Essere Re non è mai stato così redditizio. Carlo III, salito al trono con la promessa di una “monarchia moderna”, torna a far parlare di sé per un patrimonio personale stimato intorno ai 2,1 miliardi di euro. Per la prima volta nella storia, un sovrano inglese entra nel club dei miliardari, facendo inevitabilmente discutere l’opinione pubblica e i media. A puntare i riflettori sulle finanze reali ci ha pensato David Dimbleby, storico volto della BBC, con un documentario che si avventura nei territori più proibiti della royal family. Con tono investigativo, il giornalista analizza il potere, l’influenza e soprattutto il denaro dei Windsor, mettendo in luce contraddizioni che da decenni erano state ignorate o minimizzate dalla stampa. Dilei.it

