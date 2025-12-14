Rayo Vallecano-Real Betis lunedì 15 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Pareggio con gol per chiudere la giornata?

La sedicesima giornata di Liga si concluderà con il match tra Rayo Vallecano e Real Betis, in programma lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 21:00. Due formazioni dinamiche e competitive, impegnate anche nelle competizioni europee, si affronteranno in un incontro che promette spettacolo e incerta pronostici. Analisi, formazioni e quote nel nostro approfondimento.

© Infobetting.com - Rayo Vallecano-Real Betis (lunedì 15 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pareggio con gol per chiudere la giornata? La sedicesima giornata di Liga si chiuderà col posticipo tra Rayo Vallecano e Betis, due squadre sempre propositive e che stanno onorando il calcio spagnolo nelle competizioni europee. I Matagigantes hanno 17 punti, hanno sicuramente lasciato qualcosa in campionato ma stanno vivendo una bella avventura in Conference League: giovedì hanno vinto in Polonia contro il .

Vittoria preziosissima per il Rayo Vallecano che si impone 2-1 in casa dello Jagellonia Byalistok La qualificazione al prossimo turno di Conference ora è molto fattibile Il Rayo inizia bene, sblocca con Camello su iniziativa di Alvaro Garcia, colpisce due pali Poi - facebook.com facebook

#ConferenceLeague #UECL | Le pagelle di #JagielloniaRayo: Álvaro fornisce l'assist a Camello, il quale firma un'ottima prima mezz'ora con un gol e due pali; Espino entra e segna immediatamente la rete decisiva. Samuele Naldi x.com