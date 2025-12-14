Rayo Vallecano-Real Betis lunedì 15 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Gran posticipo a Vallecas
La sedicesima giornata di Liga si conclude con il match tra Rayo Vallecano e Real Betis, in programma lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 21:00 a Vallecas. Due formazioni dinamiche e competitive, entrambe impegnate nelle competizioni europee, si sfideranno in un confronto che promette spettacolo e adrenalina.
La sedicesima giornata di Liga si chiuderà col posticipo tra Rayo Vallecano e Betis, due squadre sempre propositive e che stanno onorando il calcio spagnolo nelle competizioni europee. I Matagigantes hanno 17 punti, hanno sicuramente lasciato qualcosa in campionato ma stanno vivendo una bella avventura in Conference League: giovedì hanno vinto in Polonia contro il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com
Vallecano-Betis: dove vedere la Liga in diretta TV e in streaming gratis - Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Liga. msn.com
Previa Rayo Vallecano vs Real Betis: examen exigente para Íñigo Pérez - Este lunes a las 21:00 regresa el conjunto vallecano a su feudo para enfrentarse a un gigante del fútbol español: Real Betis Balompié. vavel.com
Vittoria preziosissima per il Rayo Vallecano che si impone 2-1 in casa dello Jagellonia Byalistok La qualificazione al prossimo turno di Conference ora è molto fattibile Il Rayo inizia bene, sblocca con Camello su iniziativa di Alvaro Garcia, colpisce due pali Poi - facebook.com facebook
Highlights Rayo Vallecano (3-1) Real Betis - HD