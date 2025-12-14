Nella provincia di Reggio Calabria, sette cacciatori sono stati vittime di due distinti episodi di rapina all’alba. Durante gli assalti, i malviventi hanno sottratto loro i fucili da caccia, causando preoccupazione tra la comunità locale. L’episodio evidenzia le problematiche di sicurezza nella zona e l’urgenza di interventi per garantire la tutela degli abitanti.

© Agi.it - Rapine ai cacciatori nel Reggino: sette assaliti all’alba e derubati dei fucili

AGI - Sette cacciatori, tutti di Reggio Calabria, sono stati assaliti all'alba in due distinte rapine e derubati dei fucili da caccia. Il primo episodio è avvenuto nei pressi di Laureana di Borrello, quando un'autovettura con quattro individui a bordo mascherati e armati di fucili e di pistole, hanno costretto due auto con cinque cacciatori a bordo a fermarsi lungo la strada provinciale che collega Rosarno a Laureana di Borrello, nella Piana di Gioia Tauro, derubandoli dei fucili in dotazione. In precedenza, nella stessa zona, erano già stati assaltati due volte lo scorso mese altri cacciatori, bloccati a raffiche di mitragliatore kalashnikov contro i motori degli automezzi per non sfuggire alla rapina. Agi.it

