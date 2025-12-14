Rapina in viale San Martino solidarietà del sindaco al titolare | gesto sconsiderato di un giovanissimo sotto l’occhio di tante telecamere

Una rapina si è verificata questa mattina in viale San Martino, coinvolgendo un giovane autore e molte telecamere di sorveglianza. Il sindaco Federico Basile ha prontamente espresso solidarietà al titolare della farmacia, sottolineando l'importanza di reagire a gesti sconsiderati e rafforzare la sicurezza nel quartiere.

La telefonata del sindaco Federico Basile al titolare della farmacia rapinata stamattina in viale San Martino è stata il primo gesto concreto dopo quanto accaduto. Il presunto autore del colpo, poco più che ventenne, è stato già fermato dalle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, il. Messinatoday.it La rapina in farmacia sul Viale San Martino, arrestato un uomo - Le indagini continuano The post La rapina in farmacia sul Viale San Martino, arrestato un uomo appeare ... msn.com

