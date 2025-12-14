Rapina alla farmacia del viale San Martino fermato il presunto responsabile

Nella mattinata di oggi, si è verificata una rapina presso la farmacia del viale San Martino, nel centro di Messina. Grazie all'intervento delle forze dell'ordine, è stato fermato il presunto responsabile dell'episodio. L'evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti e riacceso il dibattito sulla sicurezza nella zona.

È stato fermato l’uomo che nella mattinata di oggi ha messo a segno una rapina ai danni della farmacia del viale San Martino, nel cuore di Messina. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato subito dopo l’allarme lanciato dal personale dell’esercizio commerciale.Secondo una prima. Messinatoday.it Messina. Rapina in farmacia sul viale San Martino - Rapina in farmacia sul viale San Martino appeared first on Tempostretto. msn.com

Paura a Messina in viale San Martino. Minaccia la farmacista con un taglierino e scappa con l’incasso - Sul posto la polizia che ha avviato le indagini ... msn.com

