Rangers-Hibernian lunedì 15 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 15 dicembre 2025 alle 20:45 si sfidano Rangers e Hibernian in una partita valida per la massima serie scozzese. I padroni di casa, reduci da una sconfitta in Europa League contro il Ferencvaros, cercano riscatto, mentre le due squadre sono separate da due punti in classifica, rendendo il confronto ancora più interessante.

Rangers e Hibernian sono separati da due punti nella classifica della massima serie scozzese con i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta contro il Ferencvaros in Europa League che ne ha decretato in pratica l’eliminazione e allo stesso tempo confermato i limiti. La squadra di Danny Rohl tornerà ora a concentrarsi sulle questioni . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

