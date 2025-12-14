Rane musicanti e satira ottocentesca | il Castello di Agliè riscopre i rari dipinti giapponesi di Ky?sai

Il Castello di Agliè, residenza storica sabauda, presenta una straordinaria collezione di dipinti giapponesi di Ky?sai, recentemente restaurati e riallestiti. Questa esposizione offre un viaggio tra arte, satira e cultura ottocentesca, evidenziando l’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio artistico orientale all’interno di un contesto storico italiano.

Il Castello di Agliè, Residenza Reale Sabauda, svela un nucleo di opere d'arte orientali di eccezionale valore, restaurate e riallestite in un progetto che intreccia storia, conservazione e valorizzazione. Dopo un meticoloso intervento curato dalla Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La.