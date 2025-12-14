Ragazzina importunata in strada Subito scoppia un parapiglia

Un episodio di importunata in strada ha scatenato un intenso dibattito sulla sicurezza nella città del mobile. L’ex assessore Samuele Ferretti ha evidenziato il problema con un post sui social, facendo riferimento a un episodio recente che ha suscitato reazioni e discussioni tra cittadini e amministratori.

Il tema sicurezza scuote e anima ancora il dibattito nella città del mobile. E’ l’ex assessore Samuele Ferretti – a cui l’attuale sindaco Gabriele Gasperini revocò le deleghe – a sottolineare il problema con un post sui social legalità facendo uno specifico riferimento ad un episodio che sarebbe avvenuto nelle ore scorse. Esattamente nella serata di venerdì. Una giovane sarebbe stata importunata in strada da uno straniero: subito i cittadini avrebbero raccolto la richiesta di aiuto e sarebbe scoppiato un pariglia fra i ponsacchini e lo straniero al quale avrebbero messo rapidamente fine i carabinieri arrivati subito sul posto. Lanazione.it Ragazzina importunata in strada. Subito scoppia un parapiglia - Il tema sicurezza scuote e anima ancora il dibattito nella città del mobile. lanazione.it

Ha inviato una segnalazione con l'app 'Youpol', descrivendo l'uomo che la stava molestando. È stata proprio la prontezza di una ragazzina di 15 anni a permettere alla polizia di Stato di Busto Arsizio di fermare un 53enne senza fissa dimora

