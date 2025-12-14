Raffica di schianti sulle strade Due feriti in uno scontro fra veicoli

Nelle ultime ore, numerosi incidenti si sono verificati sulle strade reggiane, causando feriti e danni. Tra gli episodi, uno scontro tra due auto in via Limido a Castelnovo Sotto ha coinvolto una Mercedes e una Peugeot, con due uomini trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Gli eventi hanno provocato una significativa attività di soccorso e intervento.

Diversi incidenti si sono verificati sulle strade reggiane nelle ultime ore. Due feriti si sono registrati in un incidente tra auto avvenuto verso le 7,30 di ieri mattina in via Limido a Castelnovo Sotto (foto), dove sono state coinvolte una Mercedes e una Peugeot, condotte da due uomini di 29 e 42 anni di età, entrambi portati in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio in condizioni non gravi. Sul posto sono successivamente intervenuti gli operatori della Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto, l’autoinfermieristica di Poviglio, i vigili del fuoco di Sant’Ilario, oltre ai carabinieri per i rilievi tecnici. Ilrestodelcarlino.it Devastante schianto tra due auto: un morto e feriti - Un tragico schianto a Frosinone ha causato la morte di un uomo di 78 anni. bigodino.it

Schianto frontale tra camion e furgone sulla statale: due morti e un ferito nell’incidente stradale - Un autoarticolato che trasportava mezzi meccanici si è scontrato frontalmente con un Fiat Doblò sulla strada statale 100, nel territorio di Mottola, in provincia di Taranto. fanpage.it

Mattinata da incubo per i pendolari, raffica di cancellazioni e ritardi lungo la linea ferroviaria per un inconveniente tecnico a Mogliano - facebook.com facebook

© Ilrestodelcarlino.it - Raffica di schianti sulle strade. Due feriti in uno scontro fra veicoli

Incidenti a raffica sulla 16 bis: auto fuori strada a Molfetta, due schianti sulla tangenziale

Video Incidenti a raffica sulla 16 bis: auto fuori strada a Molfetta, due schianti sulla tangenziale Video Incidenti a raffica sulla 16 bis: auto fuori strada a Molfetta, due schianti sulla tangenziale