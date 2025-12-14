Radio Popolare cinquant’anni spesi bene

Radio Popolare celebra cinquant’anni di attività, un percorso di passione e libertà di espressione. Un mezzo che ha accompagnato generazioni, creando un punto di riferimento per chi desidera ascoltare e condividere idee senza censure. Un momento di riflessione sul ruolo di questa emittente nel panorama culturale e sociale italiano.

Ciao sono io? Ciao sei tu, abbassa la radio. Riconoscersi tra simili dopo cinquanta anni e potersi esprimere liberamente. Impagabile, altro che 90 euro all’anno per un abbonamento che è . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it Radio Popolare added photos to the album: La 50 e 50 Classic - facebook.com facebook Radio Popolare compie cinquant'anni che festeggia con una serie di iniziative, maratone radiofoniche e una mostra fotografica che ne racconta la storia x.com © Cms.ilmanifesto.it - Radio Popolare, cinquant’anni spesi bene

Radio Popolare - soggetto 1

Video Radio Popolare - soggetto 1 Video Radio Popolare - soggetto 1