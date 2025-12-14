Raccolti 500 euro per i malati di alzheimer coi Babbi Natale solidali su due ruote

Due ruote, solidarietà e un sorriso: i Babbi Natale su moto hanno raccolto 500 euro per i malati di Alzheimer. Un'iniziativa originale che ha unito passione e generosità, dimostrando come la solidarietà possa spostare anche le ruote più veloci. Un gesto concreto per sostenere chi affronta questa difficile malattia.

Al posto della canonica slitta un mezzo a due ruote, per trasportare, in questo caso, una donazione benefica in favore dell'associazione Malattia alzheimer. Succede a Ferrara, dove stamattina oltre cinquanta Babbi Natale, hanno strappato sorrisi e applausi lungo il tragitto per le vie della città. Roncadin per Telethon: alla Staffetta 24 per un'ora di Udine raccolti oltre 4.500 euro per sostenere la ricerca sulle malattie rare - Alla Staffetta Telethon 24 per un'ora, svoltasi domenica 30 novembre a Udine e alla quale hanno partecipato 26.

Oltre mille chilometri percorsi per Telethon: l’iniziativa di Roncadin e Valmeduna raccoglie oltre 4500 euro - Roncadin e Valmeduna protagoniste alla Staffetta Telethon di Udine con 144 partecipanti, oltre 1. nordest24.it

Natale solidale a Trieste con l'iniziativa "Pranzo sospeso": già raccolti 1650 euro https://www.nordest24.it/pranzo-sospeso-natale-solidarieta-trieste-associazione-melara - facebook.com facebook

Natale sospeso a Trieste, già raccolti 1.650 euro per regalare pasti a chi è in difficoltà triesteallnews.it/2025/12/natale… x.com