Nel Sud-Est Milanese, i piccoli comuni si distinguono per le eccellenti performance nella raccolta differenziata. Colturano e Cerro al Lambro si confermano tra i migliori, con percentuali superiori all’86%, dimostrando come anche i comuni di dimensioni ridotte possano contribuire significativamente alla crescita della differenziazione dei rifiuti.

Raccolta differenziata, i piccoli comuni trainano la crescita. Nel Sud-Est Milanese, tra le performance migliori si segnalano quelle di Colturano, paese di 2mila abitanti dove la diversificazione dei rifiuti è pari all’86,63%, e Cerro al Lambro, poco più di 5mila abitanti per una percentuale di differenziata dell’86,57%. Bene anche Carpiano (83,60%), che ha 4150 residenti, e Vizzolo Predabissi, 3850 abitanti, che sfiora l’81%. Questi dati, ufficializzati da Cem (l’operatore dell’igiene ambientale al quale svariati comuni del Sud-Est Milanese fanno capo), dimostrano come, nei centri meno popolosi, la raccolta dei rifiuti sia maggiormente monitorabile e i cittadini si sentano più coinvolti nel raggiungimento di un obiettivo comune. Ilgiorno.it

Raccolta differenziata: nel 2024 solo Scarperia e San Piero, Dicomano e San Godenzo sopra l’80% - Continua a crescere la raccolta differenziata in Toscana: nel 2024 è aumentata dell’1,6% rispetto all’anno precedente superando il 68% (68,28). msn.com

Raccolta differenziata, i dati. San Giuliano sale sul podio - I piccoli Comuni trainano la crescita, Colturano tra le migliori performance. msn.com