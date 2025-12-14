qui jesi a san severo per riprendere la marcia

Jesi si prepara a tornare in campo dopo la tradizionale cena natalizia al Ristorante Tabano, evento che segna la ripresa delle attività sportive prima del difficile tour de force di fine anno. Quattro gare in meno di due settimane, incluso un derby, attendono la squadra, che si appresta a riprendere la marcia verso gli obiettivi stagionali.

Il buen ritiro della tradizionale cena natalizia, giovedì sera al Ristorante Tabano, alla vigilia del tour de force di fine anno, quattro gare, derby compreso, in meno di due settimane. Marcello Ghizzinardi, passato il mal di testa dopo gli incubi di Ravenna? "E’ il minimo, speriamo – non si scompone l’allenatore della General Contractor – stare fermi tanto tempo dopo una sconfitta può aver giovato all’aspetto mentale, di sicuro è stao utile dal punto di vista fisico. A Ravenna oltre all’assenza di Palsson c’era altre situazioni difficili di alcuni giocatori che non sono state dette, adesso ci aspettano una serie di partite che avranno sicuramente un peso a fine stagione anche se i bilanci, come sempre, si faranno solo a primavera". Sport.quotidiano.net

