Qui Guidonia Gara dura loro giocano bene a calcio Ginestra | proveremo a metterli in difficoltà

Il Guidonia si prepara ad affrontare l’Ascoli con determinazione e coraggio, consapevole della propria forza e senza paura di sfidare avversari di livello. La squadra mira a mettere in difficoltà gli avversari e a conquistare punti importanti, mantenendo alta la voglia di sorprendere e di dimostrare il proprio valore in una gara difficile ma stimolante.

Il Guidonia accoglierà l’ Ascoli con la sfrontatezza di chi non ha nulla da perdere. Quella che serve per provare a strappare un altro scalpo eccellente. A lasciarci le penne sono state già alcune vittime illustri come Arezzo e Ternana. Il vantaggio dei laziali sarà quello di giocare su un terreno di gara di piccole dimensioni che sicuramente potrà creare qualche disagio alla visione di gioco e allo sviluppo della manovra bianconera. Il nocciolo del confronto infatti ruoterà attorno ai duelli che si susseguiranno in tutte le zone del campo. "Ci aspetta una gara molto difficile contro una squadra che ha 7 punti più di noi e gioca bene a calcio, con elementi forti – commenta l’allenatore Ciro Ginestra –. Sport.quotidiano.net Guidonia here. "It's a tough match, they play good football." Ginestra: "We'll try to make things difficult for them." - Il Guidonia accoglierà l’ Ascoli con la sfrontatezza di chi non ha nulla da perdere. sport.quotidiano.net

Ascoli, Tomei: “Trasferta dura, attenti ai particolari e un pizzico di cinismo in più” - Il tecnico prima della partenza per Guidonia: "La vittoria contro il Forlì' ci ha rialzato il morale" Si va Guidonia. youtvrs.it

