Qui Fabriano Entusiasmo e grinta | A Chiusi per vincere

Fabriano si prepara alla sfida con entusiasmo e determinazione, portando a Chiusi la voglia di vincere. La notte appena trascorsa ha regalato emozioni intense, diventando un momento memorabile per la squadra e i tifosi, pronti a sostenere con grinta il proprio team in questa importante trasferta.

Fabriano ha vissuto una notte da ricordare, una di quelle battaglie sportive che restano nella memoria dei tifosi. Contro un San Severo tenace, la Ristopro Janus Basket ha mostrato carattere e orgoglio, lottando su ogni possesso e conquistando una vittoria dopo due interminabili supplementari. Al termine di questa maratona emozionante, coach Luciano Nunzi analizza la gara, evidenzia cosa ha fatto la differenza e guarda già alle prossime sfide. Coach Nunzi riconosce la vittoria sofferta: dopo un primo tempo complicato da troppi errori ai liberi e a rimbalzo, la squadra era riuscita a rimettere in piedi la gara e a ottenere sette punti di vantaggio nel finale, poi però sprecati, finendo al supplementare dove gli episodi hanno fatto la differenza. Sport.quotidiano.net

