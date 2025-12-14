Quest’inverno, la tendenza capelli castani si arricchisce con la nuance Chocolate Glaze, un colore caldo e intenso. Le sfumature castane si evolvono, puntando a risultati naturali e luminosi, che valorizzano ogni incarnato. Un look che unisce eleganza e modernità, perfetto per affrontare la stagione con stile e raffinatezza.

© Metropolitanmagazine.it - Quest’inverno la chioma castana è chocolate glaze

I capelli castani sono un must: negli anni le sfumature sono cambiate e migliorate, e la ricerca di un colore naturale ma luminoso si è sempre più affinata. E per questo inverno 2025 la tendenza è cioccolato: il chocolate glaze è infatti il colore perfetto per la stagione, perché tira fuori la profondità dello sguardo e del viso, ma con un tocco luminoso e fondente. Il chocolate glaze è la sfumatura di castano dell’inverno 2025. Questa sfumatura di castano non punta alla schiaritura né al contrasto, ma a un’intensificazione ponderata. Infatti, i capelli assumono una tonalità morbida ma profonda. Metropolitanmagazine.it

