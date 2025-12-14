Querzoli ancora super | è terza Decisivi i rientranti Peripolli e Pirini

Querzoli si conferma protagonista con una prestazione decisiva, contribuendo alla vittoria della Tsp Don Celso Fermo contro Fermo. Con il supporto dei rientranti Peripolli e Pirini, la squadra ottiene la terza vittoria consecutiva e si mantiene nella parte alta della classifica, chiudendo il 2025 con un risultato positivo.

Querzoli forza tre: ribalta la Tsp Don Celso Fermo 3-1 (21-25, 25-13, 25-19, 25-18) e coglie la terza vittoria (piena) consecutiva, consolidando la propria presenza alle spalle del tandem di testa e chiudendo il 2025 con il sorriso. Forlì ha stentato in battuta (4 ace a fronte di 11 errori), ma ha ricevuto benone (strepitoso il 95% di positive del libero Pirazzoli), attaccato con incisività (47% di squadra e Camerani top scorer: 24 punti) e alzato un muraglione (14 monster block). Eppure al Villa Romiti è andato in scena un match più ostico del previsto. Coach Visani ha recuperato capitan Mariella in regia ed è partito con D’Orlando in banda e Graziani centrale – opachi e sostituiti nel primo set dai rientranti Peripolli e Pirini, entrambi subito in bolla –, ma sono stati i marchigiani a scattare forte dai blocchi e a dettare il ritmo: 2-5 e 7-10. Sport.quotidiano.net

