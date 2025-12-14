Quelli del ' 75 | a Ripa Teatina la festa dei cinquantenni

A Ripa Teatina si è tenuta una festa speciale dedicata ai cinquantenni del 1975, un momento di convivialità e allegria. L’evento ha celebrato con ironia e divertimento mezzo secolo di vita, coinvolgendo la comunità in un’occasione ricca di sorrisi, musica e una grande torta per rendere indimenticabile questa tappa importante.

"Anche se fai finta di nulla, sempre 50 sono!". Una serata all'insegna dell'ironia e del divertimento quella organizzata per celebrare tutti i 50enni di Ripa Teatina con tanto di torta.La reunion di "quelli del '75" è stata organizzata sabato 13 dicembre da Daniela Salvatore e Marta Marinucci per.

