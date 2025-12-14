Quel cantiere non è autorizzato Maxi multa e sospensione lavori

Un cantiere senza autorizzazione e senza segnaletica adeguata è stato scoperto a Brugherio. Ieri mattina, durante un normale controllo, la polizia locale ha individuato un intervento non autorizzato in via Comolli, portando a una maxi multa e alla sospensione dei lavori. Un intervento che mette in evidenza l'importanza delle verifiche e delle norme di sicurezza stradale.

Un cantiere fantasma, senza alcuna autorizzazione. Ieri alle 9.20 una pattuglia della polizia locale dí Brugherio, transitando in via Comolli intersezione viale Lombardia, ha notato un cantiere stradale privo della segnaletica necessaria. Da una verifica è risultato che la ditta stava eseguendo alcuni scavi lungo la banchina al fine di collocare dei pannelli pubblicitari. Si è però accertato che il cantiere non era autorizzato. Considerato dunque che dalla scorsa estate è in vigore una delibera di Giunta che dà indicazione agli uffici di non rilasciare nuove autorizzazioni, sino al termine della verifica delle autorizzazioni dei pannelli pubblicitari e redazione del relativo piano degli impianti pubblicitari, sono scattate le sanzioni: la ditta dovrà pagare 866 euro per aver aperto il cantiere senza autorizzazione, a cui se ne aggiungono altri 866 per non aver posizionato la segnaletica di cantiere prevista dal regolamento del Codice della Strada e altri 100 per aver occupato il suolo pubblico.