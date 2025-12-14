Quattro anni fa spariva Liliana Resinovich il fratello | Mi manca rimpiango di non essere andato subito a casa sua

Il 5 gennaio 2022, Liliana Resinovich è stata trovata morta nei giardini dell'ex Opp di Trieste, quattro anni dopo la sua scomparsa. In occasione dell'anniversario, il suo fratello ha condiviso i suoi sentimenti, esprimendo il dolore e il rimpianto per non averla raggiunta subito.

Il fratello di Liliana Resinovich ha voluto ricordare a Fanpage.it la 63enne trovata morta il 5 gennaio 2022 nei giardini dell'ex Opp di Trieste nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa. La donna è infatti sparita nel nulla il 14 dicembre del 2021, lasciando a casa i suoi cellulari. Oggi per il suo omicidio è indagato il marito Sebastiano Visintin.

