Quartieri cardioprotetti e cittadini formati | salgono a 14 i punti pubblici Dae a Chieti
A Chieti salgono a 14 i punti pubblici DAE grazie all'installazione di cinque nuovi defibrillatori, integrati ai nove già presenti. Questi dispositivi, distribuiti nei quartieri cittadini, rappresentano un importante passo verso la sicurezza e la prevenzione. Oltre alla presenza dei dispositivi, è fondamentale la formazione dei cittadini per garantire un intervento tempestivo ed efficace in caso di emergenza.
Cinque nuovi defibrillatori che uniti ai 9 già donati doteranno i quartieri cittadini di 14 dispositivi: importante però è anche la formazione per sapere come utilizzarli. Su questo punta il progetto Quarto in Sicurezza che ha preso il via nell'ottobre 2024.
