Quanto costa oggi l’energia elettrica?

L'articolo analizza il costo attuale dell'energia elettrica in Italia, focalizzandosi sul mercato libero. Verrà approfondito il ruolo del PUN (Prezzo Unico Nazionale), che rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia nel paese, offrendo una panoramica aggiornate sui trend e le dinamiche di questo mercato.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per i contratti di fornitura nel mercato libero e viene espresso in euro per MWh, ma per chiarezza lo convertiamo in euro per kWh (1 MWh = 1.000 kWh). Analizzando i dati più recenti, il PUN medio di Dicembre 2025 si attesta intorno a 0,12 €kWh (ad esempio, il valore del 14 Dicembre 2025 è di 107,64 €MWh, ovvero 0,108 €kWh). Nel corso degli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una certa volatilità, con valori compresi tra 0,08 €kWh e 0,15 €kWh. Quifinanza.it

