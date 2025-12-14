Quanti sono i senzatetto a Milano? L' Istat farà un' indagine Si può partecipare come volontari
L'Istat avvierà un'indagine sui senzatetto a Milano e nelle altre città metropolitane italiane, con l'obiettivo di stimare il numero di persone senza dimora. La ricerca coinvolgerà volontari che contribuiranno alla raccolta dei dati, offrendo un quadro più preciso della situazione e delle esigenze di queste comunità spesso invisibili.
Calcolare numeri e proporzioni dei senza dimora nei capoluoghi delle 14 città metropolitane italiane. Con questo scopo l'Istat, insieme alla Federazione italiana degli organismi delle persone senza dimora (Fio Psd), promuove l'iniziativa “Tutti contano”, una rilevazione qualitativa e quantitativa. Milanotoday.it
Indumenti per i senzatetto, a Milano raccolti 1.200 scatoloni - 200 scatoloni e sacchi di indumenti e calzature per i senzatetto. msn.com
Milan col coeur in man: donati 1200 scatoloni di vestiti per i senzatetto - L'assessore al welfare del comune: "Aiuto concreto a chi vive in una condizione di difficoltà". milanotoday.it
“Lavoro per 800 euro al mese, a Milano sono costretto a vivere in tenda”: la storia di un senzatetto