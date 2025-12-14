Quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia a St Moritz? I premi per i podi in Coppa del Mondo | la solidità paga

Durante il fine settimana di St. Moritz, Sofia Goggia ha ottenuto risultati significativi nelle gare di sci alpino, consolidando la sua posizione in Coppa del Mondo. La sua performance ha portato premi in denaro e ha dimostrato la sua solidità come atleta nelle discipline veloci. Ecco quanto ha guadagnato complessivamente durante questo evento.

Sofia Goggia ha archiviato con una serie di risultati solidi il lungo fine settimana di St. Moritz, dove sono andate in scena le prime gare stagionali nelle discipline veloci per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca non è riuscita a vincere in terra elvetica, ma è salita sul podio in due occasioni: terzo posto nella seconda discesa libera e in superG, quarta piazza nella prima discesa. Questa trasferta non ha portato l’acuto della Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018, ma la continuità e la solidità non vanno sottovaluti quando mancano meno di due mesi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oasport.it

