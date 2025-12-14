Quando Van der Poel oggi nel ciclocross e dove vederlo in tv | orario Nemur programma streaming
Oggi Mathieu Van der Poel torna in gara nel ciclocross, partecipando alla prova Elite maschile a Nemur, quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Ecco orari, programma e modalità di visione in streaming per seguire il suo ritorno in azione.
È il giorno del ritorno alle gare di Mathieu Van der Poel, atteso nella prova Elite maschile a Nemur, luogo della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di ciclocross. L’olandese, dopo i travagliati mesi di stop a causa dei problemi fisici, torna sul suo terreno preferito, per dare battaglia ai suoi grandi avversari. Si tratta quindi di un grande ritorno alle gare, l’ultima risale addirittura allo scorso 14 settembre (Crans Montana). Sarà quindi l’occasione per il sette volte campione iridato di ciclocross di testare la propria condizione sul fango, in attesa dei Mondiali del 2026. Difficile aspettarsi oggi un dominio del neerlandese che dovrà vedersela con avversari sicuramente più pronti di lui dal punto di vista atletico. Oasport.it
