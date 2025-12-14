Quando può nevicare a Roma? La combinazione meteorologica che trasforma la Capitale in bianco

La neve a Roma è un evento eccezionale e affascinante, capace di trasformare la città eterna in un paesaggio da sogno. Sebbene sia raro, ogni tanto le condizioni meteorologiche favorevoli si presentano, creando occasioni uniche di un dicembre imbiancato. Scopriamo quando e come può nevicare nella capitale, tra miti e realtà.

Vi siete mai immaginati un dicembre a Roma avvolto dal bianco? Nella Capitale la neve è un evento raro, quasi leggendario: in un secolo può comparire appena una decina di volte, trasformando per poche ore la città eterna in uno scenario da cartolina. Leggi anche: — Perché si dice 'fa un freddo cane?' Ecco spiegato il motivo dell'uso di questa espressione Pensare a Roma sotto un manto nevoso significa immaginare piazze monumentali, palazzi antichi e strade storiche ricoperte di bianco: uno spettacolo inconsueto che, negli ultimi cento anni, si è verificato solo in occasioni eccezionali. Eppure, per quanto raro, non è impossibile che torni ad accadere.