Quando partono Vinatzer e gli azzurri oggi nello slalom di Val d’Isere | n di pettorale orari tv

Oggi si disputa lo slalom di Val d’Isere, appuntamento importante della Coppa del Mondo di sci alpino. Tra gli atleti italiani in gara, spicca Alex Vinatzer, pronto a rappresentare l’Italia in questa prova. Ecco tutte le informazioni su orari, numeri di pettorale e visibilità in tv.

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell’Italia nello slalom di Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con sei atleti. L’altoatesino è reduce dalle eccellenti prestazioni offerte in gigante (secondo settimana scorsa e ottavo tra le porte larghe nel primo atto sulle nevi francesi) e cercherà di risalire la china anche tra i pali stretti. Saranno impegnati anche Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Simon Maurberger, Tommaso Saccardi. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E ALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE ALLE 10. Oasport.it

