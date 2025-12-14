Quando parte Sofia Goggia oggi nel superG di St Moritz | n di pettorale orario esatto tv

Oggi Sofia Goggia torna in gara nel superG di St. Moritz, prima tappa stagionale di questa specialità nella Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Ecco tutte le informazioni su pettorale, orario e diretta TV per seguire la sua corsa.

Sofia Goggia sarà il punto di riferimento dell’Italia nel superG femminile di St. Moritz, prima prova stagionale per questa specialità nella Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L’appuntamento è per domenica 14 dicembre alle ore 10.45 sulle nevi della rinomata località svizzera. La fuoriclasse bergamasca andrà a caccia del risultato di lusso dopo aver raccolto un quarto e un terzo posto nelle due discese libere che hanno aperto il fine settimana in terra elvatica. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E ALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE ALLE 10.45 Sofia Goggia si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale numero 8 e dunque scatterà alle ore 10. Oasport.it

