Quando pagano l' Assegno unico a dicembre 2025? Ecco le date dell' accredito nel calendario dell' Inps
Scopri le date di pagamento dell'Assegno Unico Universale a dicembre 2025, secondo il calendario dell'Inps. Questo sostegno mensile, destinato alle famiglie con figli a carico, viene erogato in base all'ISEE e le date di accredito sono fondamentali per pianificare le spese di fine anno. Ecco tutte le informazioni aggiornate per il mese di dicembre.
Quando pagano l'Assegno unico a dicembre 2025? Ecco le date dell'accredito nel calendario Inps Calendario dei pagamenti dicembre 2025 L' Assegno Unico Universale (AUU), destinato al supporto delle famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell' ISEE. Date dei pagamenti di dicembre 2025 Nel mese di dicembre 2025, il pagamento dell'assegno unico.
