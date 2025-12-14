Quando me lo fai il gol? Bartesaghi svela il retroscena con Corradi E sul precedente Maldini …

Durante l'intervista a 'DAZN', Davide Bartesaghi rivela il retroscena con Corradi riguardo a una richiesta di gol e commenta il precedente di Maldini, offrendo uno sguardo inedito sulla sua esperienza in casa Milan dopo la sfida contro il Sassuolo.

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026. Pianetamilan.it