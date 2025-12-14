Quando lo sci alpino oggi in tv | orari superG St Moritz e slalom Val d’Isere startlist streaming

Oggi il mondo dello sci alpino si accende con appuntamenti di rilievo in tv, tra SuperG a St. Moritz e slalom a Val d’Isère. Orari, startlist e streaming sono pronti a offrire un’emozionante giornata di gare, imperdibile per gli appassionati del Circo Bianco.

Ci attende una giornata davvero intensa e assolutamente da non perdere per quanto riguarda il Circo Bianco. Oggi, infatti, domenica 14 dicembre, ci aspettano due gare di grande importanza e interesse, stiamo parlando dello slalom maschile che si disputerà in Val d’Isere (Francia), mentre il comparto femminile sarà di nuovo impegnato a Sankt Moritz (Svizzera) per il superG. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E ALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE ALLE 10.45 Quale sarà il programma della giornata? Si inizierà con lo slalom maschile della Val d’Isere. Sulla pista denominata “La face de Bellevarde” vivremo la prima manche che scatterà alle ore 09. Oasport.it Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G femminile a St. Moritz e lo Slalom maschile di Val d’Isere: orari e programma - Giornata ricchissima di impegni per la Coppa del Mondo di sci alpino: tutto quello che c'è da sapere sul Super G femminile a St ... fanpage.it

Aicher-Vonn-Goggia, il podio di St. Moritz | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

