Un tempo, l’aringa rappresentava il cibo dei poveri, consumato principalmente durante l’inverno. Pellegrino Artusi, celebre gastronomo, esaltava le varietà di aringa, come quella da latte e da uova, riconoscendone il valore culinario. Questa tradizione, ormai dimenticata, rivela come l’aringa fosse un alimento fondamentale nella dieta popolare di un tempo.

Aringa da uova (le femmina), aringa da latte (i maschi): differenza ben conosciuta un tempo quando l’aringa era popolare mangiare d’inverno, molto più di oggi. Una differenza molto meno nota, oggi: state a sentire. Sere fa, in osteria, discutendo con alcuni giovani sui menù invernali, aringhe comprese, ci siamo sentiti chiedere, con stupore: perché i maschi di questo pesce erano detti ‘da latte?’. Ragazzi -abbiamo risposto- non è che i maschi delle aringhe abbiano le tette, con rispetto parlando. Il latte in questione indica la vescica del liquido seminale dei maschi. Storie di natura, senza malizia. Ilrestodelcarlino.it

