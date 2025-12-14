Quando la medicina sbaglia | il libro che mette in crisi le certezze della scienza

Il libro esplora come, nonostante le promesse della medicina basata sull’evidenza, siano emersi casi di errori e limiti nella scienza medica. Analizza le conseguenze di queste criticità e invita a riflettere sulle certezze spesso date per scontate, mettendo in discussione le convinzioni condivise sulla salute e le pratiche mediche.

Una promessa, un patto: consigli e pratiche nate dall’evidenza scientifica miglioreranno la nostra salute. La medicina moderna poggia su questo pilastro, vincolo di fiducia tra la scienza e le persone, che si basa sulla ricerca e sulle linee guida: frutto di anni di studio, trial e revisioni. Ma a volte, dietro le etichette di assoluta certezza si nascondono decisioni prese frettolosamente, prove fragili e interessi economici. «E se la medicina, nel tentativo di proteggerci, avesse a volte sbagliato strada?». È una domanda che inquieta, perché scava nel cuore del nostro patto, e derubricarla al delirio del solito guru anti-scienza sarebbe comodo e tranquillizzante: solo che a porsela è uno scienziato tra i più importanti al mondo. Panorama.it

