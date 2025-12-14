Quando iniziano i saldi invernali il calendario regione per regione

I saldi invernali 2026 stanno per iniziare, con il conto alla rovescia ormai avviato. Secondo quanto riportato da Confcommercio, la maggior parte delle regioni italiane aprirà le vendite scontate sabato 3 gennaio 2026, segnando l'inizio di un periodo di offerte e promozioni nei negozi di tutta Italia.

