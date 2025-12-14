Quando i gol di Udinese-Napoli 7-0 si potevano vedere solo con i disegni Messaggero Veneto

Un tuffo nel passato del calcio, prima dell’era della tecnologia e delle immagini televisive. Gianni Borta, 84 anni, conserva e condivide le “disegnate” di Udinese-Napoli 1958, una partita storica terminata 7-0. Un viaggio nella memoria di un calcio disegnato a mano, testimonianza di un’epoca in cui le emozioni si vivevano attraverso carta e penna.

Un viaggio nella memoria del calcio raccontato a mano, prima di Tv e Var. Gianni Borta, 84 anni, custodisce e mostra le “disegnate” di Udinese-Napoli 1958, finita 7-0. Con china e taccuino, scavalcando il Moretti, trasformava i gol in immagini per i tifosi. Un’arte artigianale che unisce passione, storia friulana e magia del pallone. E’ il reportage di Antonio Simeoli del Messaggero Veneto. I disegni dei gol di Udinese – Napoli 7-0 del 1958. «Li ho trovati! Vieni a trovarmi, domenica c’è Udinese-Napoli». La voce al telefono è quella del Maestro Gianni Borta, che chiama dal suo studio a Ribis di Reana del Rojale: tifosissimo dell’Udinese, sa che oggi c’è Udinese-Napoli ed è andato a cercare quelle che lui chiama le “disegnate”. Ilnapolista.it Pronostici Udinese - Napoli con i partenopei a caccia del poker - Napoli di Serie A: almeno un punto con un clean sheet per gli ospiti e meno di quattro gol in tre spunti per le scommesse. goal.com

Pronostico Udinese-Napoli, i precedenti dicono "Goal" ma le quote... - Partenopei altalenanti lontano dal Maradona, dove il bottino è di 4 successi e 3 sconfitte contro Milan, Torino e Bologna. tuttosport.com

Domenica si torna in campo! La voce della passione azzurra è solo su Radio CRC! Udinese–Napoli, ore 15:00 ? Si parte già dalle 14:00 con il prepartita di Massimo D’Alessandro: analisi, notizie, formazioni e tutte le ultime dal campo. A seguire, la radio - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Udinese- #Napoli x.com

© Ilnapolista.it - Quando i gol di Udinese-Napoli 7-0 si potevano vedere solo con i disegni (Messaggero Veneto)

Un pari da SCUDETTO: Udinese-Napoli 1-1 | Serie A TIM | DAZN Highlights

Video Un pari da SCUDETTO: Udinese-Napoli 1-1 | Serie A TIM | DAZN Highlights Video Un pari da SCUDETTO: Udinese-Napoli 1-1 | Serie A TIM | DAZN Highlights