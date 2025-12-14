Qualità dell’acqua la riviera esulta ’Eccellenti’ 14 bacini su diciassette

La costa riminese si conferma un punto di eccellenza per la qualità delle acque marine, con 14 dei 17 bacini valutati come 'Eccellenti'. Un risultato che testimonia l'impegno per la tutela ambientale e la salubrità delle acque, assicurando un mare sicuro e di alta qualità per residenti e visitatori.

La qualità delle acque marine della costa riminese si conferma anche quest'anno su livelli di assoluta eccellenza. A certificarlo è la Delibera di Giunta Regionale del 9 dicembre 2025, che ha classificato le 98 acque di balneazione della Riviera Adriatica dell'Emilia-Romagna al termine della stagione balneare, sulla base dei monitoraggi effettuati da Arpae e dalle Aziende Usl nel corso dell'ultimo quadriennio. Per quanto riguarda il territorio comunale di Rimini, i dati restituiscono un quadro estremamente positivo: su 17 bacini monitorati, ben 14 acque sono state classificate come "eccellenti" e le restanti 3 come "buone", senza la presenza di alcun punto critico lungo il litorale.