Putin | ‘i cittadini occidentali mi ascoltino la minaccia russa è una bugia’

In un intervento recente, il presidente russo Vladimir Putin ha rivolto un messaggio ai cittadini occidentali, sostenendo che la minaccia russa sia una menzogna e attribuendo le difficoltà attuali alle scelte delle élite al potere nei loro paesi. Le sue dichiarazioni sollevano dubbi sulla percezione della Russia nel contesto internazionale e sulle responsabilità delle politiche occidentali.

