Putin e la sua vendetta sull’Europa | cosa sono gli asset russi congelati?

Il prossimo 18 dicembre, i leader dell’Unione Europea si riuniranno per decidere sul futuro degli asset russi congelati nei loro Paesi. Una decisione che coinvolge centinaia di miliardi di dollari e potrebbe avere ripercussioni significative sul conflitto in Ucraina e sugli equilibri geopolitici globali.

Il prossimo mercoledì 18 dicembre si gioca una partita da centinaia di miliardi di dollari. I leader dell’Unione Europea si riuniranno per decidere se continuare a bloccare i soldi russi depositati nei loro Paesi, una mossa che potrebbe cambiare completamente gli equilibri della guerra in Ucraina. Stiamo parlando di cifre enormi. Dopo l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022, l’Occidente ha congelato tra i 300 e i 350 miliardi di dollari appartenenti alla Russia. La maggior parte di questi soldi – circa 190-210 miliardi di euro – si trova in Europa, soprattutto in Belgio presso una società chiamata Euroclear. Cultweb.it

