PublicaAI la piattaforma italiana che vuole rivoluzionare la pubblica amministrazione

Publica.AI è una piattaforma italiana che mira a innovare e semplificare i processi della pubblica amministrazione attraverso l'intelligenza artificiale. Con l'obiettivo di migliorare efficienza e trasparenza, questa iniziativa si propone di rivoluzionare il modo in cui i servizi pubblici vengono gestiti e erogati nel paese.

La trasformazione digitale della pubblica amministrazione italiana potrebbe aver trovato un nuovo alleato. Mercoledì 11 dicembre 2025, nella cornice prestigiosa della Sala Colonne del Campus Luiss di Roma, è stata presentata Publica.AI, una piattaforma GovTech dual use che ambisce a creare un ecosistema interconnesso tra enti pubblici e privati. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: favorire l’innovazione in un settore storicamente caratterizzato da inefficienze e lentezze burocratiche. Dietro questo progetto ci sono due protagonisti del panorama italiano dell’innovazione. Da un lato ZEST, società italiana specializzata in venture capital, trasformazione digitale e supporto alla crescita tecnologica di startup, aziende e istituzioni. Screenworld.it © Screenworld.it - Publica.AI, la piattaforma italiana che vuole rivoluzionare la pubblica amministrazione